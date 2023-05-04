Більшість жителів Румунії – проти об’єднання із Молдовою

54% громадян Румунії не підтримують ідею об’єднання з Молдовою і лише третина (33%) ставляться до такої ідеї прихильно.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування компанії Avangard, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

У разі проведення референдуму про об'єднання з Молдовою 50% респондентів проголосували б проти, ще 31% підтримав би такий крок, 13% – не визначилися з відповіддю, решта 6% на запитання не відповіли.

Серед румунів, згідно з опитуванням, переважає нейтральне сприйняття Молдови (57%), позитивно до країни ставляться 31%, ще 9% – негативно. Водночас більшість респондентів не підтримали негайне приєднання Молдови до Європейського Союзу (40% проти 30%) й Північноатлантичного Альянсу (40% проти 31%).

Молдовське суспільство в Румунії переважно оцінюють як розділене між проросійськими й прозахідними настроями (46%). Однозначно проросійським його назвали 16% респондентів, прозахідним – 14%.

На питання, чи потрібно надавати Молдові військову допомогу в разі нападу на неї, більшість (56%) відповіли негативно, 29% підтримали б таке рішення. Коли в питанні уточнювалось, що йдеться про допомогу військовою технікою, більшість її схвалювали (48% проти 35%).

Опитування компанії Avangard відбулось протягом 26-29 квітня серед 850 респондентів за репрезентативною вибіркою дорослого населення.

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