Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більшість жителів Румунії – проти об’єднання із Молдовою

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 21:59

54% громадян Румунії не підтримують ідею об’єднання з Молдовою і лише третина (33%) ставляться до такої ідеї прихильно.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування компанії Avangard, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

У разі проведення референдуму про об'єднання з Молдовою 50% респондентів проголосували б проти, ще 31% підтримав би такий крок, 13% – не визначилися з відповіддю, решта 6% на запитання не відповіли.

Реклама:

Серед румунів, згідно з опитуванням, переважає нейтральне сприйняття Молдови (57%), позитивно до країни ставляться 31%, ще 9% – негативно. Водночас більшість респондентів не підтримали негайне приєднання Молдови до Європейського Союзу (40% проти 30%) й Північноатлантичного Альянсу (40% проти 31%).

Молдовське суспільство в Румунії переважно оцінюють як розділене між проросійськими й прозахідними настроями (46%). Однозначно проросійським його назвали 16% респондентів, прозахідним – 14%.

На питання, чи потрібно надавати Молдові військову допомогу в разі нападу на неї, більшість (56%) відповіли негативно, 29% підтримали б таке рішення. Коли в питанні уточнювалось, що йдеться про допомогу військовою технікою, більшість її схвалювали (48% проти 35%).

ВІДЕО ДНЯ

Опитування компанії Avangard відбулось протягом 26-29 квітня серед 850 респондентів за репрезентативною вибіркою дорослого населення.

Читайте також: Об'єднання Молдови та Румунії: міф, який може стати правдою.

Теми: РумуніяМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Румунія
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
На заправці в Румунії сталися потужні вибухи: загинула людина, десятки потерпілих
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: