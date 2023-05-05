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Британські консерватори втрачають сотні місць на дострокових місцевих виборах

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 08:04
Британські консерватори втрачають сотні місць на дострокових місцевих виборах
Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Фото з Faccebook

Консерватори британського прем'єр-міністра Ріші Сунака вже втратили десятки місць на місцевих виборах в Англії і можуть втратити загалом тисячу місць – так виборці покарали його партію за політичні скандали, повільне економічне зростання і високу інфляцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За попередніми результатами, Консервативна партія вже втратила 88 місць у місцевих радах, які підлягали переобранню. Головна опозиційна Лейбористська партія, яка сподівається отримати сотні місць на проміжних виборах, додала 64 місця.

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Ці результати стануть найбільшим і, можливо, останнім випробуванням настроїв виборців перед наступними загальними виборами, які, як очікується, відбудуться в 2024 році.

Результати виборів визначать понад 8000 місць у 230 органах місцевого самоврядування, які відповідають за повсякденне надання громадських послуг, таких як вивіз сміття та утримання шкіл.

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Джон Кертіс, найвідоміший британський соціолог, заявив, що, виходячи з отриманих результатів, консерватори можуть втратити близько 1 000 місць, що стане одним з найгірших результатів партії на місцевих виборах за останній час.

Сунак намагається відновити довіру до консерваторів відтоді, як його призначили прем'єр-міністром у жовтні після місяців економічного хаосу, страйків і політичних скандалів.

Консерватори тричі змінювали прем'єр-міністрів за останній рік після того, як Борис Джонсон був відсторонений від посади частково через проведення вечірок в урядових будівлях під час карантину через COVID-19, а Ліз Трасс була скинута після авантюри зі зниженням податків, що зруйнувало репутацію фінансової стабільності Британії.

На місцевих виборах консерватори зіткнулися з боротьбою на двох фронтах: з головною опозиційною Лейбористською партією, яка прагнула повернути собі місця в так званих районах Червоного муру на півночі та в центрі Англії, і з ліберальними демократами, які намагалися здобути перемогу на півдні країни.

За попередніми результатами, партія Сунака втратила контроль над трьома радами – Брентвуд, Темворт і Північний Лестершир. Лейбористи здобули перемогу в Плімуті – ключовому регіоні, який вважається важливим для надії партії на перемогу на наступних загальних виборах.

Джонні Мерсер, член парламенту від цього округу, сказав, що це була "жахлива" ніч для консерваторів.

Лідер лейбористів Кір Стармер відвідав Плімут на початку передвиборчої кампанії до місцевих органів влади, оскільки партія кинула ресурси на повернення контролю над радою.

Повна картина становища партій стане зрозумілою лише пізніше в п'ятницю, коли більшість рад оголосять свої результати.

Нагадаємо, Комітет з питань етики Палати громад Великої Британії розпочав розслідування щодо Сунака через імовірно незадекларовану частку його дружини Акшати Мурті у приватній компанії з догляду за дітьми.

Теми: Велика Британіявибори
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