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Зеленський, повернувшись у Київ, прийняв голову МЗС Бахрейну

Олена РощінаП'ятниця, 5 травня 2023, 13:58
Зеленський, повернувшись у Київ, прийняв голову МЗС Бахрейну
Володимир Зеленський і Абдуллатіф бін Рашид Аз-Заяні у Києві, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський після власних візитів до Фінляндії та Нідерландів прийняв у Києві міністра закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні.

Джерело: сайт президента, Зеленський у соцмережах

Деталі: 5 травня Зеленський прийняв міністра закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні, який прибув із візитом в Україну.

Це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Зеленський назвав це важливим сигналом про взаємодію та підтримку між двома державами.

 

Президент подякував Королівству Бахрейн за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, що було неодноразово засвідчено під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, дуже важливою також є гуманітарна допомога з боку Бахрейну для України та її громадян.

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Зеленський наголосив, що він запропонував міжнародній спільноті українську формулу миру – і Україна буде вдячна "всім державам, які дійсно хочуть допомогти Україні досягти миру".

Український лідер запросив Бахрейн долучитися до реалізації окремих пунктів "формули миру" та взяти участь у майбутньому Саміті миру.

Зеленський привернув увагу голови МЗС Бахрейну до проблеми примусової депортації українських дітей до Росії та пошуку шляхів їх повернення на батьківщину і до своїх родин.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо участі Королівства Бахрейн у повоєнному відновленні України, а також долучення до перспективних проектів співпраці в гуманітарній та економічній площині.

Зеленський акцентував на питанні розмінування значних площ української території, забруднених внаслідок бойових дій, та практичних потребах у необхідній техніці.

Цьому передувало:

Теми: Зеленськийміжнародні відносини
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