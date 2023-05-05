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Орбан назвав очікуваний контрнаступ "останньою великою можливістю" України

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 17:02

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився щодо контрнаступу, який найближчим часом планують розпочати українські війська. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у ефірі програми "Доброго ранку, Угорщино" на радіо Kossuth, його слова наводить Telex.

Орбан вкотре повторив свою тезу про те, що у російсько-українській війні будуть лише переможені, а не переможці, а "Росія не буде сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як вона зазнає поразки".

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Щодо очікуваного українського наступу, Орбан зауважив, що "попереду нас чекають важкі тижні".

"Я думаю, що це остання велика можливість для українців досягти якогось військового успіху. Якщо ця куля буде випущена, якщо це станеться, тоді ми побачимо, який реальний баланс сил між протиборчими силами, і в такій більш чіткій, ясній ситуації буде більше можливостей для дипломатичних дій заради миру", – сказав Орбан.

За його словами, Угорщина найбільше зацікавлена в мирі, і її власний інтерес полягає у тому, щоб мати велику і успішну Україну по сусідству.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 3 травня парламент Угорщини проголосував у середу за продовження надзвичайного стану у зв'язку з війною в Україні до 25 листопада. 

Уряд Угорщини запровадив надзвичайний стан у травні 2022 року у зв’язку з війною в Україні. Відтоді його кілька разів продовжували, востаннє – в листопаді минулого року.

Теми: контрнаступ
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