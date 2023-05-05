Білорусь ввела контроль на кордоні з Росією: кажуть, тимчасово

На в'їзді до Білорусі з Росії ввели тимчасовий прикордонний контроль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило незалежне білоруське видання Zerkalo.

У тих, хто в'їжджає з Росії, перевіряють паспорти. Цю інформацію підтвердили і в Держприкордонкомітеті Білорусі.

Раніше у п'ятницю, 5 травня, почали надходити повідомлення, що на кордоні з РФ з білоруського боку встановлюють щось на зразок контрольних пунктів.

Зокрема, на трасі М1 біля кордону, за інформацією очевидців, біля страхових кіосків увечері четверга розпочали роботи і встановили прикордонний пункт: кілька вагонів для прикордонників, чотири шлагбауми, загороджувальну стрічку з шипами.

У Гомельській прикордонній групі заявили виданню, що контроль буде здійснюватись не на виїзд, а на в’їзд.

"Згідно із законодавством про органи прикордонної служби, на в'їзді в Республіку Білорусь зараз буде вестися перевірка документів", – відповіла чергова прикордонної групи, додавши, що це "тимчасово".

ВІДЕО ДНЯ

На гарячій лінії Держприкордонкомітету підтвердили, що такий контроль буде на всіх основних в'їздах із Росії.

"Так, проводять зараз певні заходи. Це в рамках виконання ратифікаційної угоди про взаємне визнання віз із Росією. На шести основних напрямках працює цей контроль. Це тільки на в'їзд", – заявили у відомстві.

У телеграм-каналах повідомляють, що на кордоні вже з'явилися черги. Особливо ретельно перевіряють росіян.

Нагадаємо, 3 травня у Литві був скасований надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, який був запроваджений у 2021 році через наплив мігрантів.