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Білорусь ввела контроль на кордоні з Росією: кажуть, тимчасово

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 18:56

На в'їзді до Білорусі з Росії ввели тимчасовий прикордонний контроль. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило незалежне білоруське видання Zerkalo.

У тих, хто в'їжджає з Росії, перевіряють паспорти. Цю інформацію підтвердили і в Держприкордонкомітеті Білорусі.

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Раніше у п'ятницю, 5 травня, почали надходити повідомлення, що на кордоні з РФ з білоруського боку встановлюють щось на зразок контрольних пунктів.

Зокрема, на трасі М1 біля кордону, за інформацією очевидців, біля страхових кіосків увечері четверга розпочали роботи і встановили прикордонний пункт: кілька вагонів для прикордонників, чотири шлагбауми, загороджувальну стрічку з шипами.

У Гомельській прикордонній групі заявили виданню, що контроль буде здійснюватись не на виїзд, а на в’їзд.

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"Згідно із законодавством про органи прикордонної служби, на в'їзді в Республіку Білорусь зараз буде вестися перевірка документів", – відповіла чергова прикордонної групи, додавши, що це "тимчасово".

На гарячій лінії Держприкордонкомітету підтвердили, що такий контроль буде на всіх основних в'їздах із Росії.

"Так, проводять зараз певні заходи. Це в рамках виконання ратифікаційної угоди про взаємне визнання віз із Росією. На шести основних напрямках працює цей контроль. Це тільки на в'їзд", – заявили у відомстві.

У телеграм-каналах повідомляють, що на кордоні вже з'явилися черги. Особливо ретельно перевіряють росіян.

Нагадаємо, 3 травня у Литві був скасований надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю, який був запроваджений у 2021 році через наплив мігрантів.

Теми: БілорусьРосіякордон
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