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За добу захисники відбили більше 30 атак ворога – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 5 травня 2023, 19:22
За добу захисники відбили більше 30 атак ворога – Генштаб
фото: Генштаб

Російські окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу українські захисники відбили більше 30 атак ворога.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону".

Деталі: За дову противник завдав 2 ракетних, 26 авіаударів та здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає присутність військ у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Сумської та Харківської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артобстрілів зазнали населені пункти Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорку.

Від ворожих обстрілів постраждали 14 н.п. Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Здійснив обстріли 7-ми населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби захисники відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки.

Ворожих обстрілів зазнали Курахове, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було збито 2 ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.

Теми: БахмутГенштабвійна
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