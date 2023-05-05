Від підтримки до членства: Резніков озвучив очікування від саміту НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що саміт Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі в липні чіткіше окреслить перспективи членства України, а також військову підтримку до завершення війни з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це Резніков заявив у відеозверненні до учасників дискусії в межах аналітичного центру Atlantic Council у п’ятницю.

Очільник Міноборони розповів учасникам дискусії про сім пунктів, які, на його думку, мають бути присутні в підсумковому документі Вільнюського саміту НАТО, особливо наголосивши на більш чіткій перспективі членства.

"Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", – вважає міністр. За словами Резнікова, до вступу України в Альянс той повинен надати гарантії безпеки.

Крім того, міністр очікує, що лідери НАТО підтримають "формулу миру", вперше озвучену президентом України на саміті "Групи двадцяти" у листопаді.

Серед інших очікувань міністр оборони згадав подальшу відданість НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, зокрема ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки, й збереження цієї підтримки до повного відновлення суверенітету України.

Резніков також сподівається, що саміт НАТО ухвалить механізм кризових консультацій із Україною в межах статті 4 Північноатлантичного Статуту й створить формат Ради НАТО-Україна у форматі "32" замість "31+1", як у нинішній Комісії Україна-НАТО.

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Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від вільнюського саміту своєрідного "графіка вступу в НАТО", та навів свої аргументи, чому членство України вигідне і Києву, і самому Альянсу.

За інформацією німецького агентства DPA, деякі ключові члени НАТО, зокрема Німеччина і США, поки не хочуть конкретних рішень у питанні членства України в Альянсі.

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