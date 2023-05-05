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Очільник МЗС Естонії – Столтенбергу: Україна має отримати "дорожню карту" вступу в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 21:01

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив подальшу підтримку України з боку Альянсу та підготовку до Вільнюського саміту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба естонського МЗС.

За словами Тсахкни, від подякував Столтенбергу за просування підтримки України в межах НАТО, зокрема в контексті його нещодавнього візиту до Києва.

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"Сьогоднішня зустріч із генеральним секретарем НАТО підтвердила нашу готовність надавати практичну і політичну допомогу Україні доти, доки вона буде необхідна", – сказав він.

Очільник естонського МЗС наголосив, що мета Естонії – надати Україні чітку "дорожню карту" щодо членства в НАТО на Вільнюському саміті та підтвердити політику відкритих дверей Альянсу.

"Так само, як президент України Володимир Зеленський нещодавно побажав у Фінляндії, ми хочемо, щоб Україна стала 33-м повноправним членом оборонного Альянсу після Швеції", – підкреслив Тсахкна, додавши, що в Європі не може бути "сірих зон", і що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО.

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Також він висловив сподівання на якнайшвидший вступ до НАТО Швеції та ухвалення лідерами Альянсу рішення про збільшення витрат на оборону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі. 

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Теми: ЕстоніяНАТОУкраїна
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