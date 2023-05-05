Зеленський і Єрмак зустрілися з конгресменами США: була присутня і Спартц

Президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак прийняли двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США. Серед гостей була і конгрессменка Вікторія Спартц, яка раніше критикувала Єрмака.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського в соцмережах, сайт президента

Деталі: Делегація Конгрессу приїхала у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц. До складу делегації також увійшов постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.

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Зеленський поінформував американців про ситуацію на передовій. У цьому контексті було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору та ситуації на Запорізькій АЕС.

Глава держави наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США.

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Пряма мова: "Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України".

Більше деталей: Також Зеленський зауважив, що між нашими державами склалися найтісніші в історії стосунки.

Пряма мова: "Зараз, коли ми пліч-о-пліч з Америкою боремось проти тиранії, ми досягли такого рівня взаємодії, якого ще ніколи не було між Україною і США, але це ще не межа".

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