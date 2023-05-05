Зеленський і Єрмак зустрілися з конгресменами США: була присутня і Спартц

Президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак прийняли двопартійну делегацію Палати представників Конгресу США. Серед гостей була і конгрессменка Вікторія Спартц, яка раніше критикувала Єрмака.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського в соцмережах, сайт президента

Деталі: Делегація Конгрессу приїхала у складі голови Гельсінської комісії США Джо Вілсона, конгресменів Стівена Коена та Вікторії Спартц. До складу делегації також увійшов постійний представник Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.

Зеленський поінформував американців про ситуацію на передовій. У цьому контексті було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору та ситуації на Запорізькій АЕС.

Глава держави наголосив, що такі візити в Україну є потужним сигналом підтримки з боку США.

Пряма мова: "Ви бачите, що війна точиться не лише на полі бою, а й тут, у столиці. Тож дуже дякуємо за цю зустріч і за цей діалог, за підтримку України".

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Більше деталей: Також Зеленський зауважив, що між нашими державами склалися найтісніші в історії стосунки.

Пряма мова: "Зараз, коли ми пліч-о-пліч з Америкою боремось проти тиранії, ми досягли такого рівня взаємодії, якого ще ніколи не було між Україною і США, але це ще не межа".

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