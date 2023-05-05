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Шмигаль і глава Міноборони Британії скоординували "кроки для контрнаступу"

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 22:03
Шмигаль і глава Міноборони Британії скоординували кроки для контрнаступу
ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ ШМИГАЛЯ

Глава українського уряду Денис Шмигаль під час візиту в Британію скоординував з главою британского Міноборони Беном Воллесом кроки, необхідні для українського контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

5 травня разом із Міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом та першою леді України Оленою Зеленською Шмигаль ознайомився із процесом навчання чергової групи військових ЗСУ. 

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За його словами, у Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових. 

"Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом", – повідомив прем’єр-міністр.

Як відомо, прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська – у складі делегації України на коронації Чарльза III.

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Дивіться також відеоблог на цю тему: Якою буде коронація Чарльза III, що пробув принцом 73 роки? Що робитиме новий король Британії? 

Теми: Шмигаль Велика Британіяконтрнаступ
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