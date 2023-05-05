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Фінляндія відповіла на обурення РФ через "напад" на консульство

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 22:52

Міністерство закордонних справ Фінляндії у п’ятницю офіційно відповіло на ноту російського посольства через, як стверджувалось, акт вандалізму щодо російського консульства на Аландських островах.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію газеті Helsingin Sanomat повідомила представниця МЗС Фінляндії Сірпа Нюберг.

"Це усталена практика, що коли країна надсилає таку ноту, ми відповідаємо на неї. Ми також відповіли Росії і заявили, що серйозно ставимося до цього інциденту і передали інформацію поліції", – повідомила представниця відомства.

Вона додала, що інцидент розслідує поліція Аландських островів, владу території про цей випадок також поінформували.

Інцидент стався в консульстві РФ у місті Марієгамн пізно ввечері в неділю. За даними поліції, невідомі зірвали зі стійки поштову скриньку консульства, а у віконну раму кинули пивну пляшку, в результаті чого вікно розбилося.

Щоправда, МЗС Росії у заяві в середу сказало, що невідомі кинули на територію консульства в Марієгамні "вибуховий шумовий пристрій, а також інші предмети", назвавши це "актом вандалізму".

Після інциденту Росія направила ноту Фінляндії з вимогою вжити заходів.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що в Марієгамні, головному місті Аландських островів – шведськомовному регіоні у складі Фінляндії – вже понад 400 днів поспіль проводять акції під місцевим консульством Росії, протестуючи проти її агресивної війни.

Серед іншого, група громадян Фінляндії зареєструвала петицію за закриття російського консульства у Марієгамні.

Теми: ФінляндіяРосія
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