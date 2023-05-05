Фахівці ЄС закликали притягти Росію до відповідальності за екоцид

Європейський соціально-економічний комітет (СЕК) закликав ЄС запровадити кримінальну відповідальність за злочин екоциду, наголошуючи, що Росія скоїла його під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві СЕК, яку цитує "Європейська правда".

Соціально-економічний комітет на квітневому пленарному засіданні ухвалив висновок щодо права на здорове довкілля в Європейському Союзі, зокрема в контексті війни в Україні, закликавши до криміналізації дій Росії відповідно до європейського законодавства.

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"Соціально-економічний комітет разом із Європейським парламентом закликає визнати екоцид кримінальним злочином за законодавством ЄС. СЕК вважає, що це допоможе притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та запобігти подібним екологічним катастрофам у майбутньому", – йдеться в заяві.

Також комітет закликає ЄС задокументувати й оцінити наслідки вторгнення Росії в Україну на довкілля для юридичного захисту навколишнього середовища й створення основи для "екологічно й соціально справедливого післявоєнного відновлення, що відповідає міжнародним стандартам".

За даними, які наводить Соціально-економічний комітет ЄС, воєнні дії призвели до знищення великих площ лісів, забруднення повітря й води – при тому, що на Україну припадає 35% біорізноманіття Європи.

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СЕК – це один із чотирьох консультативних органів Європейського Союзу, створений у 1957 році. До його складу входять 329 представників роботодавців, профспілкових діячів, представників соціальних, професійних, економічних і культурних організацій.

Як і інші консультативні органи ЄС, Соціально-економічний комітет консультує Єврокомісію, Раду Євросоюзу та Європарламент, але не має законодавчих чи інших повноважень щодо ухвалення рішень.

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