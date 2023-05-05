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Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські – під забороною

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 23:29
Суд Берліна дозволив українські прапори 8 і 9 травня, російські – під забороною
ПРАПОРИ УКРАЇНИ, ФОТО GETTY IMAGES

Берлінський адміністративний суд зняв заборону на показ українських прапорів на радянських меморіалах у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде, яку раніше оголосила поліція столиці Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це берлінському мовнику rbb повідомила українська організація "Віче", яка оскаржила заборону.

У рішенні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що рішення берлінської поліції про заборону прапорів Росії та України є "очевидно незаконним", й вона не надала "жодних доказів того, що громадська безпека перебуває під загрозою".

Адвокат "Віче" Патрік Хайнеманн у коментарі rbb наголосив, що адміністративний суд Берліна підтвердив правову позицію української громади.

"Заборона на українські прапори є – за словами суду – очевидно незаконною. Той, хто користується своїм основним правом публічно заявити про підтримку українського народу та його історичних жертв у перемозі над націонал-соціалізмом, не становить загрози для громадської безпеки", – пояснив він.

Берлінська поліція ще може оскаржити рішення Адміністративного суду у Вищому адміністративному суді землі Берлін-Бранденбург.

У п’ятницю стало відомо, берлінська поліція заборонила 8 і 9 травня вивішувати біля радянських пам'ятників як російські, так і українські прапори, а також вмикати маршову музику, щоб забезпечити "гідне вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії". Поліція також заборонила "вигуки, які, зважаючи на поточну ситуацію, можуть виправдовувати, прославляти або звеличувати війну в Україні".

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Рішення суду стосується лише українських прапорів і військової музики – російські залишаються під забороною.

Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Теми: НімеччинаУкраїнасудРосія
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