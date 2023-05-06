Обстріли Сумщини: росіяни запустили ракети з гелікоптера і скинули міни
Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад Сумської області, здійснили пуски ракет з гелікоптера, скидали міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: В ОВА зазначають, що всього зафіксовано 33 вибухи.
Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад.
По Зноб-Новгородській громаді з території РФ ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.
Юнаківська громада зазнала мінометного обстрілу, 13 вибухів.
На Новослобідську громаду росіяни скинули 3 міни.
По Есманській громаді ворог бив з міномету, 5 вибухів.
По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл, 4 вибухи.
У Шалигинській громаді зафіксовано 3 вибухи з міномету.