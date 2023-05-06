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Обстріли Сумщини: росіяни запустили ракети з гелікоптера і скинули міни

Ольга Глущенко Субота, 6 травня 2023, 01:28
Обстріли Сумщини: росіяни запустили ракети з гелікоптера і скинули міни
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад Сумської області, здійснили пуски ракет з гелікоптера, скидали міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА зазначають, що всього зафіксовано 33 вибухи.

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Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад.

По Зноб-Новгородській громаді з території РФ ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Юнаківська громада зазнала мінометного обстрілу, 13 вибухів.

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На Новослобідську громаду росіяни скинули 3 міни.

По Есманській громаді ворог бив з міномету, 5 вибухів.

По Великописарівській громаді здійснено мінометний обстріл, 4 вибухи.

У Шалигинській громаді зафіксовано 3 вибухи з міномету.

Теми: Сумська областьобстріл
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