СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам
Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів Ради Федерації Федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.
Джерело: СБУ
Деталі: Зазначається, що у лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "ЛДНР".
Також посадовці одностайно підтримали звернення президента Росії про використання ЗС РФ за межами країни.
Крім цього, у жовтні того ж року вони ратифікували "договори про входження" до складу РФ окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
СБУ звинувачує російських політиків у двох статтях - "Посягання на територіальну цілісність та недоторканність України" та "Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни".