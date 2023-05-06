Президент Чехії: Захід входить в епоху стратегічної конкуренції з Росією і Китаєм

Чеський президент Петр Павел вважає, що у світі почалась епоха стратегічної конкуренції між демократією з одного боку та автократичними правителями – з іншого.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, Павел розповів у лекції студентам Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RCDS).

Президент Чехії згадав, що під час свого навчання в RCDS у 2005 році головними темами обговорень були міжнародний тероризм після розпаду біполярного світу і розпаду Радянського Союзу та Варшавського договору.

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"Ми вірили, що на нас чекають лише безхмарні часи, сповнені співпраці та взаєморозуміння. Ми не знали тоді, що постанемо перед подальшим суперництвом, конфронтацією на рівні великих держав, особливо ядерних", – додав він.

За словами Павела, на боці демократичних лідерів потенційно будуть країни, які мають певні недоліки, але намагаються бути демократичними і готові до співпраці.

"З іншого боку будуть ті, хто хоче змінити існуючий світовий порядок, переписати правила міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також ті, хто хотів би отримати більше впливу і влади над низкою країн", – сказав президент Чехії.

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Як приклад таких країн Павел навів Росію, яка, за його словами, не приховує намірів відновити "велич колишнього СРСР" і посилює свій вплив в Африці за допомогою "вагнерівців". Сюди ж він зараховує і Китай, який використовує не військові інструменти сили, а економічні.

"Якщо ми хочемо зберегти нинішній світовий порядок із його міжнародними правовими нормами, правами людини, методами і практиками нашої співпраці, нам доведеться об'єднатися і створити достатню противагу Китаю, Росії і, можливо, іншим країнам, які зараз формують блок проти того, що ми можемо назвати політичним Заходом", – наголосив чеський президент.

За його словами, йдеться не лише про Європу чи Північну Америку, але й про інші країни, як-то країни Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше Павел говорив, що не можна довіряти Китаю як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну.