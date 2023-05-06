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Президент Чехії: Захід входить в епоху стратегічної конкуренції з Росією і Китаєм

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 16:56
Президент Чехії: Захід входить в епоху стратегічної конкуренції з Росією і Китаєм
Петр Павел, фото Getty Images

Чеський президент Петр Павел вважає, що у світі почалась епоха стратегічної конкуренції між демократією з одного боку та автократичними правителями – з іншого.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK, Павел розповів у лекції студентам Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RCDS).

Президент Чехії згадав, що під час свого навчання в RCDS у 2005 році головними темами обговорень були міжнародний тероризм після розпаду біполярного світу і розпаду Радянського Союзу та Варшавського договору.

"Ми вірили, що на нас чекають лише безхмарні часи, сповнені співпраці та взаєморозуміння. Ми не знали тоді, що постанемо перед подальшим суперництвом, конфронтацією на рівні великих держав, особливо ядерних", – додав він.

За словами Павела, на боці демократичних лідерів потенційно будуть країни, які мають певні недоліки, але намагаються бути демократичними і готові до співпраці.

"З іншого боку будуть ті, хто хоче змінити існуючий світовий порядок, переписати правила міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також ті, хто хотів би отримати більше впливу і влади над низкою країн", – сказав президент Чехії.

Як приклад таких країн Павел навів Росію, яка, за його словами, не приховує намірів відновити "велич колишнього СРСР" і посилює свій вплив в Африці за допомогою "вагнерівців". Сюди ж він зараховує і Китай, який використовує не військові інструменти сили, а економічні.

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"Якщо ми хочемо зберегти нинішній світовий порядок із його міжнародними правовими нормами, правами людини, методами і практиками нашої співпраці, нам доведеться об'єднатися і створити достатню противагу Китаю, Росії і, можливо, іншим країнам, які зараз формують блок проти того, що ми можемо назвати політичним Заходом", – наголосив чеський президент.

За його словами, йдеться не лише про Європу чи Північну Америку, але й про інші країни, як-то країни Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше Павел говорив, що не можна довіряти Китаю як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну.

Теми: ЧехіяРосіяКитай
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