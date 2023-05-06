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На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 17:39
На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні
трактор після підриву на міні, фото ДСНС

На Харківщині тракторист зазнав тілесних ушкоджень внаслідок наїзду на протитанкову міну.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "6 травня на полі неподалік с. Затишшя Харківського району трактор натрапив на протитанкову міну.

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Внаслідок вибуху травмувався 43-річний тракторист. Постраждалого госпіталізовано до лікарні".

Деталі: У ДСНС знову закликали не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, а також не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку за телефонами "101", "102".

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Теми: Харківська областьмінування
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