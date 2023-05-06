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Зеленський привітав короля Чарльза ІІІ: Починається нова епоха британської монархії

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 20:05

Президент Володимир Зеленський привітав із коронацією короля Великої Британії Чарльза ІІІ і королеву Каміллу.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні голова уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулася коронація короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли.

Від імені всього українського народу я вітаю їх величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог".

Деталі: Зеленський зазначив, що для нього було честю зустрітися особисто з Чарльзом ІІІ у Лондоні.

"Я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!", - сказав президент.

Що передувало: У суботу в Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ. 

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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