Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський привітав короля Чарльза ІІІ: Починається нова епоха британської монархії

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 20:05

Президент Володимир Зеленський привітав із коронацією короля Великої Британії Чарльза ІІІ і королеву Каміллу.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні голова уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулася коронація короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли.

Реклама:

Від імені всього українського народу я вітаю їх величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог".

Деталі: Зеленський зазначив, що для нього було честю зустрітися особисто з Чарльзом ІІІ у Лондоні.

"Я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку! Дякую всім британцям!", - сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У суботу в Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ. 

Теми: ЗеленськийВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: