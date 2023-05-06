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Зеленський закликав американський бізнес уже зараз інвестувати в Україну

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 21:51
Зеленський закликав американський бізнес уже зараз інвестувати в Україну
Зеленський під час зустрічі з представниками штату Юта, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес уже зараз активно інвестувати в Україну, створювати нові робочі місця.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з делегацією штату Юта, повідомляє сайт президента, Зеленський у зверненні

Деталі: У суботу президент зустрівся з делегацією штату Юта на чолі з президентом Сенату штату Стюартом Адамсом. До складу делегації також увійшли представники бізнесу й благодійних організацій.

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати допомагають нашій країні не лише на рівні федерального уряду, а й на рівні окремих штатів. Ідеться, серед іншого, про проєкти з відбудови житла, допомоги внутрішньо переміщеним особам, надання гуманітарної підтримки.

"Для нас важливо створювати нові робочі місця. Якщо ви можете допомогти у цьому – зробіть це. Це також внесок у нашу перемогу", – наголосив президент, звертаючись до представників штату.

Він зазначив, що Україна потребує підтримки приватного бізнесу у відбудові знищеного агресором житла, шкіл та університетів, зруйнованої в результаті російського ракетного терору енергетичної інфраструктури.

"Закликаю інвестувати в українську аграрну промисловість та ІТ-сектор. Така співпраця буде взаємовигідною", – сказав Зеленський.

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Він окремо наголосив на тому, що вітатиме поглиблення двосторонньої співпраці з американським бізнесом у галузі виробництва озброєння та створення нових оборонних технологій.

"Ми відкриті до цього. Запрошуємо вас", – сказав Зеленський.

Разом з тим, у вечірньому зверненні президент зазначив, що штат Юта – один з найсильніших штатів Америки.

"Ми обговорили нашу взаємодію, і це гарний приклад того, як конкретний штат може допомагати захищати свободу й людей. Гуманітарна підтримка, допомога відновленню, політична взаємодія. Ми маємо достатньо можливостей, щоб працювати разом заради спільних інтересів українців та американців", - сказав він.

Теми: ЗеленськийСШАбізнес
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