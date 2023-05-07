Росіяни облаштували на Луганщині польовий шпиталь, де лікують 70 військових

Російські окупанти організували у Старобільському районі Луганської області польовий шпиталь, де лікують до 70 поранених військовослужбовців.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів.

Нещодавно в одному із сіл Старобільського району Луганської області загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні перебуває до 70 осіб".

Нагадаємо: У Запорізькій області окупанти облаштували військовий шпиталь у спортивній залі місцевої школи, оскільки всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками.