Росіяни втратили за добу 18 артсистем та 660 вояк

Російські окупанти втратили на війні в Україні лише за добу 660 вояк, 18 артсистем та 6 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3723 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,

артилерійських систем – 3010 (+18) од,

РСЗВ – 554 (+2) од,

засоби ППО ‒ 306 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 380 (+5).

Дані уточнюються.