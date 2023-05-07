Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни втратили за добу 18 артсистем та 660 вояк

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 08:27
Росіяни втратили за добу 18 артсистем та 660 вояк
російський вояка, фото: getty

Російські окупанти втратили на війні в Україні лише за добу 660 вояк, 18 артсистем та 6 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3723 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
  • артилерійських систем – 3010 (+18) од,
  • РСЗВ – 554 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 380 (+5).

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
війна
Сили оборони відбили 50 атак противника – зведення
"Я буду тут, доки не помру". Як 75-річний волонтер з Японії Фумінорі Цучіко пів року жив із харків'янами в метро та відкрив у Харкові безкоштовне кафе
Українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів – WP
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: