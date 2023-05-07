Росіяни втратили за добу 18 артсистем та 660 вояк
Неділя, 7 травня 2023, 08:27
Російські окупанти втратили на війні в Україні лише за добу 660 вояк, 18 артсистем та 6 танків.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 194430 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3723 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
- артилерійських систем – 3010 (+18) од,
- РСЗВ – 554 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
- спеціальна техніка ‒ 380 (+5).
Дані уточнюються.
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