Польща про перехоплення свого літака російським Су-35: спланована провокація

Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував перехоплення літака польських прикордонників російським винищувачем, заявивши, що це була спланована провокація.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі Polsat News.

Представник уряду запевнив, що "екіпаж польського літака не постраждав".

"В рамках FRONTEX, інституції ЄС, яка займається захистом кордонів Євросоюзу, на зовнішніх кордонах ЄС проводяться різні види місій. Представники польської Прикордонної служби брали участь саме в такій місії, яка була спрямована на моніторинг повітряного простору в межах Румунії", – пояснив Пьотр Мюллер.

Він додав, що в рамках цієї місії виникла ситуація, коли один з російських винищувачів наблизився до польського літака, додав він.

"Це була більше спланована провокація з боку Росії. Ми бачимо, що Росія прагне привернути увагу міжнародної спільноти до такого типу провокацій", – сказав він.

Пауліна Хеннінг-Клоска з партії "Польща 2050" тим часом оцінила, що "провокації з боку Росії стають все більш нахабними і все більш сміливими".

ВІДЕО ДНЯ

"На мою думку, це також свідчить про безсилля Росії. Вони не можуть привернути увагу громадськості своїми успіхами на фронті, тоді вони намагаються зробити це в інший спосіб, а саме такими провокаціями, які, очевидно, також спрямовані на членів НАТО", – сказала вона.

Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.