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Польща про перехоплення свого літака російським Су-35: спланована провокація

"Європейська правда"Неділя, 7 травня 2023, 14:50

Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував перехоплення літака польських прикордонників російським винищувачем, заявивши, що це була спланована провокація.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в ефірі Polsat News.

Представник уряду запевнив, що "екіпаж польського літака не постраждав".

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"В рамках FRONTEX, інституції ЄС, яка займається захистом кордонів Євросоюзу, на зовнішніх кордонах ЄС проводяться різні види місій. Представники польської Прикордонної служби брали участь саме в такій місії, яка була спрямована на моніторинг повітряного простору в межах Румунії", – пояснив Пьотр Мюллер.

Він додав, що в рамках цієї місії виникла ситуація, коли один з російських винищувачів наблизився до польського літака, додав він.

"Це була більше спланована провокація з боку Росії. Ми бачимо, що Росія прагне привернути увагу міжнародної спільноти до такого типу провокацій", – сказав він.

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Пауліна Хеннінг-Клоска з партії "Польща 2050" тим часом оцінила, що "провокації з боку Росії стають все більш нахабними і все більш сміливими".

"На мою думку, це також свідчить про безсилля Росії. Вони не можуть привернути увагу громадськості своїми успіхами на фронті, тоді вони намагаються зробити це в інший спосіб, а саме такими провокаціями, які, очевидно, також спрямовані на членів НАТО", – сказала вона.

Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Теми: ПольщаРосія
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