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Президент Чехії: Захід має бути готовим, що у війні не буде повної перемоги

"Європейська правда"Неділя, 7 травня 2023, 16:22
Президент Чехії: Захід має бути готовим, що у війні не буде повної перемоги
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Заходу варто підготуватися до того, що в російсько-українській війні не буде повної перемоги.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian під час поїздки до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що ми повинні зробити все, що в нашому розпорядженні, щоб заохотити українців і підтримати їх, щоб вони були успішними. Але внутрішньо ми також повинні бути готові до інших непередбачуваних ситуацій" – сказав Павел.

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За його словами у Києві є розуміння, що не слід "недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона старіша, можливо, в меншій кількості, але все одно, у них є велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів".

"Вони не такі вже й недієздатні з точки зору оборони", – сказав Павел. "І, звичайно, перебуваючи в обороні, їм легше, тому що Україна зазнала б жахливих втрат, навіть якщо б вони були добре підготовлені. Тому атакувати такого ворога, як Росія, буде важко, і росіян не вдасться застати зненацька вдруге" – зазначив він.

Президент Чехії сказав, що основною вимогою Зеленського під час їхньої зустрічі 28 квітня були боєприпаси на тлі підготовки до контрнаступу.

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Країни-члени ЄС цього тижня домовилися про постачання боєприпасів для України з-за меж союзу, в тому числі з Великої Британії і США, незважаючи на початкові заперечення з боку Франції, і це рішення, за його словами, збільшить можливості для допомоги Україні протягом наступних тижнів і місяців.

Європа не має потужностей для виробництва необхідного Україні озброєння, але вона може його купувати, і Зеленський заявив, що надасть кваліфікованих техніків для нових заводів з виробництва боєприпасів, якщо оборонна промисловість ЄС не впорається з цим завданням.

Павел вважає, що ЄС повинен постачати боєприпаси для України з усього світу, включаючи країни, які, можливо, не хочуть визнавати свою участь у конфлікті з Росією, або з якими європейські столиці можуть відчувати певний дипломатичний дискомфорт у відносинах. "Є способи, як ми можемо це зробити" – сказав він.

Президент Чехії Петр Павел також приватно застеріг українське керівництво від катастрофи поспішного контрнаступу.

Теми: Чехіявійна
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