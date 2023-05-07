Президентка Словаччини прийняла відставку прем’єра

Президентка Словаччини Зузана Чапутова прийняла прохання Едуарда Гегера про відкликання мандату на керівництво урядом.

Про це Гегер повідомив після зустрічі з главою держави в президентському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Він попросив про відставку через урядову кризу, яка почалася з нещодавнього відходу з уряду двох міністрів. Керівник Департаменту сільського господарства Самуель Влчан пішов у відставку через субсидію, яку його сімейна компанія отримала від Міністерства навколишнього середовища. Глава словацької дипломатії Растіслав Качер нібито пішов після неординарного виступу Едуарда Гегера на RTVS, який він назвав "жахливою нісенітницею".

Реклама:

Незважаючи на те, що Гегер знав про сумнівну субсидію для Влчана протягом двох тижнів, він відкидає звинувачення в тому, що він не діяв у цій справі. Однак він визнав помилку, що не поінформував громадськість заздалегідь про цю справу.

Разом з Едуардом Гегером піде у відставку і весь уряд. Після цього президентці доведеться доручити формування нового кабінету комусь іншому, хто приведе Словаччину до дострокових виборів, які відбудуться наприкінці вересня.

Новий уряд повинен буде постати перед парламентом і попросити вотум довіри. Враховуючи, що це будуть висуванці президента, можна припустити, що знайти 76 голосів у парламенті, які підтримають новий кабінет, буде складно. Якщо він не отримає вотуму довіри, то знову правитиме в тому ж режимі, в якому до цього часу працював кабінет Гегера. Таким чином, він матиме обмежені повноваження.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Зав'язані на Україні: що допоможе Словаччині уникнути реваншу антизахідних сил.