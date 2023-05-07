Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор

Головою нового уряду Словаччини стане віцеголова Національного банку Словаччини Людовіт Одор.

Про це глава держави повідомила під час заяви для ЗМІ в неділю, передає "Європейська правда" з посиланням на Pravda.

Президентка Зузана Чапутова призначить офіційний склад уряду після 15 травня. Команда "уряду експертів", за її словами, вже сформована.

Президент оголосила про своє рішення після сьогоднішніх зустрічей з головою Національної ради Борисом Колларом та в.о. прем'єр-міністра Едуардом Гегером, який лише на вихідних попросив звільнити його від мандата на керівництво урядом.

За словами президента, уряд, який з'явиться в результаті вересневих дострокових виборів, буде формуватися протягом декількох тижнів, і тому "півроку – це досить тривалий час для уряду експертів, щоб стабілізувати ситуацію в Словаччині".

Президентка заявила, що вона готувалася до альтернативи призначення уряду експертів довший час, і саме тому вона вже має у своєму розпорядженні весь кабінет міністрів. "Вони повинні закінчити свої зобов'язання на своїх нинішніх робочих місцях, і тому я призначу новий уряд протягом тижня після 15 травня", – уточнила Чапутова, додавши, що в найближчі дні вона спочатку повідомить лідерів політичних партій, а потім і громадськість про конкретні імена.

Людовіт Одор обіймає посаду віцепрезидента Нацбанку з 2018 року.

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У 2003-2005 роках він був головним економістом і директором Інституту фінансової політики при Міністерстві фінансів. Потім він був членом банківської ради Нацбанку до вересня 2010 року. Згодом був радником прем'єр-міністра та міністра фінансів до 2012 року. У 2012 році парламент обрав його членом Ради з питань бюджетної відповідальності. З 2016 року є запрошеним професором Центральноєвропейського університету в Будапешті (CEU).

Слід зазначити, що Людовіт Одор є етнічним угорцем, уродженцем міста Комарно, де проживає велика угорська громада. Одор розповів сайту refresher.sk, що відвідував початкову та середню школу з угорською мовою навчання, і довгий час лише пасивно володів словацькою мовою.

У минулому Словаччина мала кілька міністрів угорської національності, а Бела Бугар був віцеспікером словацького парламенту, але угорець ніколи не очолював словацький уряд.