В уряді заявили про рішення для розблокування найбільшого пункту пропуску з Польщею

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило про віднайдення рішення для розблокування пункту "Ягодин-Дорогуськ".

Про це міністерство повідомило на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Міністерство ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу.

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Це рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме – накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

"Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів.

Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Таким чином, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

За словами заступника міністра Сергія Деркача, зараз понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею.

"Розподілити вантажопотік в умовах обмеженої пропускної здатності та блокади морських портів неможливо. Ми вдячні нашим польським друзям за постійну підтримку у протистоянні із агресором та розраховуємо на подальший діалог для розблокування кордону. Ми зробили перший крок, чекаємо на крок назустріч", – підкреслив Деркач.

Міністерство нагадало, що відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення двосторонні та транзитні перевезення не підпадають під вимогу отримання дозволів.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, які з 4 травня заблокували рух вантажних автомобілів через найбільший пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

"Ягодин – Дорогуськ" польські водії блокували і у вересні минулого року через те, що внаслідок полегшення пропуску українських перевізників із польського боку утворились черги. У квітні пункт пропуску погрожували блокувати польські фермери на тлі зернової кризи.