РФ за добу обстріляла 10 областей: 28 поранених, троє загиблих

ПОЖЕЖІ НА ОДЕЩИНІ ВНАСЛІДОК ВЛУЧАНЬ Х-22. ФОТО З FB ОК «ПІВДЕНЬ»

Російські військові за добу обстріляли десять областей, внаслідок чого дістали поранення 28 людей, троє загинули.

Джерело: зведення ОВА, Military media center

Дослівно Military media center: "За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

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Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, стратегічна та тактична авіація) здійснено обстріли 127 населених пунктів, підтверджено ураження 139 об’єктів інфраструктури.

Попередньо 3 особи загинуло та 28 поранено".

Деталі: На Київщині повітряна тривога тривала майже 4 години, Київщина була атакована безпілотниками. Працювало ППО. Фактів влучань не зафіксовано.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків було займання сухої трави в декількох громадах області. Пожежі ліквідовані. Пошкоджено легковий автомобіль. В одній з громад пошкоджені лінії електромереж. Постраждалих немає.

В місті Київ внаслідок падіння уламків пошкоджені будинки та об’єкти соціальної інфраструктури у кількох районах. Є постраждалі. Інформація уточнюється.

Чернігівщина: за добу – 14 обстрілів, Новгород-Сіверський, Чернігівський райони. Було зафіксовано обстріли із мінометів, пуски ракет із гелікоптерів, із артилерії, керованими авіабомбами із літака.

Один із населених пунктів Чернігівського району без електроенергії через пошкодження, в Новгород-Сіверському ударом керованої авіабомби пошкодженого ангар. Без жертв.

Сумщина: вночі ворог здійснив 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Середино-Будської, Зноб-Новгородської Новослобідської громад.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл із ствольної артилерії (20 вибухів) по с. Стара Гута. Внаслідок обстрілу пошкоджено два домогосподарства, приміщення школи, трактор.

Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив авіаудар по території громади. Внаслідок авіаудару отримали поранення 3 цивільні особи та є руйнування нежитлових приміщень.

У неділю протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 106 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Краснопільської, Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Середино-Будської, Новослобідської, Білопільської, Юнаківської громад.

Запорізька: 99 ударів витримали 21 мирний населений пункт Запорізької області: 89 артобстріли, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА. Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Фіксуємо нові руйнування. В Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.

Дніпропетровщина: 43-річний чоловік дістав поранення внаслідок обстрілу Нікополя у неділю. Росіяни вдарили по місту з важкої артилерії. Понівечено АЗС, транспортне підприємство, лінію електропередач, легкову та вантажну автівки. Ніч минула без обстрілів.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший і Берестове.

У неділю зранку ворог обстріляв м. Балаклія Ізюмського району, територію ВЧ-1352, арсеналу, автопарку, військового містечка. Попередньо зафіксовано влучання ракети С-300. Постраждало 6 людей.

Під час повторного ракетного удару (попередньо С-300) по м. Балаклія постраждав 52-річний фельдшер бригади швидкої медичної допомоги, що працював на місці. Госпіталізації не потребував.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.

Вчора поруч з с. Бугаївка Чугуївського району детонували заряди (РСЗВ касетна). Постраждала жінка 67 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Луганщина: за добу противник здійснив – 97 обстрілів (415 снарядів). Ворог атакував південніше Білогорівки, а саме — поблизу Спірного. Артилерійських та мінометних обстрілів вчергове зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Донеччина: за добу – 24 обстріли: БПЛА "Герань-2", артилерія, РСЗВ "Град", танк, ракети (тип не встановлено). Обстріляно 14 населених пунктів: Дружківка, с.Комар, Часів Яр, с.Семенівка, с.Неліпівка, Курахове, смт Щербинівка, смт Велика Новосілка, смт Петрівка, с.Катеринівка, с.Зоряне, Авдіївка, смт Нью-Йорк, Краматорськ.

Пошкоджено 16 – житлових будинків (з них 3 – багатоквартирних), ринок, 5 гаражів, цех НКМЗ, меблевий цех. По області: двоє поранених за добу.

Одеська: по області ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації.

Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Відомо про трьох постраждалих.

Херсонщина: за добу противник здійснив 42 обстріли (282 снарядів), з них по м. Херсон – 7 обстрілів (19 снарядів).

Від ворожого вогню постраждали райони 21 населеного пункту області. Серед них - Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Антонівка, Козацьке, Веселе. Дніпровське, Молодіжне, Інженерне, Херсон.

Російська авіація продовжує нищити Кізомис Білозерської громади. Зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Минулося без постраждалих.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка.

У Високопільській громаді на російській міні підірвався трактор. Трагедія сталася у полі, що поблизу села Ольгине. Під час обробки землі 54-річний чоловік наїхав на протитанкову міну, залишену російською армією. Нині медики борються за його життя.

Всього за добу через російську агресію 2 людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 7 осіб.