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Туреччина відкинула пропозицію США передати Україні російські С-400 - глава МЗС

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 11:01

Вашингтон свого часу пропонував Туреччині передати Україні систему протиракетної оборони С-400, яку вона купила у Росії, але проти якої заперечували США, але Анкара відмовилася від цієї пропозиції.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Оскільки США стверджували, що система С-400 мала виключити Туреччину з програми винищувачів F-35, вони запропонували Туреччині передати контроль над системою США або іншій країні, в тому числі Україні.

"США попросили нас відправити С-400 в Україну, і ми сказали "ні", – сказав Чавушоглу, пояснивши, що ці пропозиції були неприйнятними, оскільки вони мали на меті зазіхнути на турецький суверенітет.

У 2017 році Туреччина підписала контракт з Росією на придбання системи С-400. У НАТО виступали проти їхнього розгортання, стверджуючи, що С-400 будуть несумісні з системами Альянсу.

Відповідаючи на питання про повернення до програми F-35, Чавушоглу сказав, що Анкара не хоче цього, а скоріше хоче отримати від Вашингтона гроші, які вона заплатила за винищувачі до того, як вийшла з програми, а її винищувачі так і не були поставлені.

"Зараз Анкара виробляє власні національні бойові літаки", – пояснив він, додавши, що Туреччина також хоче покращити зв'язки зі США і що для цього вже створені необхідні механізми.

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Водночас Анкара також хоче придбати у США винищувачі F-16 і комплекти для їх модернізації, додав він, зазначивши, що запит не просувається у Вашингтоні так швидко, як мав би, на його думку, бути.

Анкара запросила у США винищувачі F-16 і модернізаційні комплекти в жовтні 2021 року. Угода вартістю 6 мільярдів доларів включатиме 40 літаків і модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС.

Теми: ТуреччинаУкраїназброяСША
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