У Європарламенті прагнуть пришвидшити схвалення домовленості про боєприпаси для України

Манфред Вебер, голова Європейської народної партії (ЄНП), яка є найбільшою групою у Європарламенті, хоче, аби законодавчий орган проголосував за нарощування виробництва зброї для допомоги Україні за прискореною процедурою вже цього місяця.

Про це Вебер написав у листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли – документ потрапив у розпорядження Politico, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на нагальну потребу допомогти Україні поповнити свої запаси боєприпасів, група ЄНП хотіла б попросити про термінову процедуру відповідно до правила 163 регламенту парламенту", – написав Вебер у своєму листі від 5 травня.

ЄС пообіцяв поставити Україні 1 мільйон снарядів протягом року, але є побоювання, що він може не виконати свою обіцянку та не виготовить необхідну кількість боєприпасів на континенті.

У березні міністри Європейського Союзу звернулися до Брюсселя з проханням розробити закон про використання бюджету Євросоюзу для нарощування оборонних виробничих потужностей в ЄС для досягнення встановлених цілей.

Минулого тижня Єврокомісія схвалила плани збільшити потужності Євросоюзу з виробництва боєприпасів шляхом вливання 500 мільйонів євро з бюджету ЄС в європейські заводи з виробництва снарядів для збільшення виробництва зброї – за умови співфінансування близько 500 мільйонів євро з боку країн-членів ЄС та інших джерел.

Законопроєкт, який отримав назву "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), має на меті виробництво 1 мільйона боєприпасів протягом одного року.

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Але єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон не став прискорювати розгляд законопроєкту, щоб обійти тривалі процедури парламентських комітетів, сподіваючись, що депутати Європарламенту самі вирішать пришвидшити розгляд.

Депутати Європарламенту обговорюватимуть пропозицію Єврокомісії на пленарному засіданні в понеділок. Вони говоритимуть про те, чи варто прискорювати розгляд законопроєкту. Вебер хоче, щоб вже у вівторок депутати проголосували за використання процедури прискореного розгляду.

Вебер пропонує, щоб остаточне голосування щодо ухвалення законопроєкту призначили на сесії наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, минулого тижня країни ЄС також досягли домовленості про підходи до спільної закупівлі боєприпасів для України на один мільярд євро.

Деталі читайте у статті Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.