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Під Босфором прокладуть ще один тунель: вперше у світі триповерховий

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 12:21

Під протокою Босфор прокладуть третій за рахунком тунель, який з'єднає європейську та азійську частини найбільшого мегаполіса Туреччини.

Про це, як пише "Європейська правда", на передвиборчому мітингу у Стамбулі в неділю пообіцяв президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, його цитує агентство "Укрінформ".

"Ми зараз реалізуємо проєкт Великого Стамбульського тунелю. Цей проєкт стане третім тунелем, який пройде під Босфором, після тунелів Мармарай та Євразія", – повідомив Ердоган.

За його словами, завдяки реалізації цього проєкту у транспортній системі Стамбула буде з’єднано 11 різних ліній рейкового транспорту, якими щодня користуватимуться 6,5 мільйона громадян.

Згідно з планом, Великий Стамбульський тунель буде триповерховим, що також зробить його унікальним – першим у світі таким проєктом.

У Туреччині 14 травня відбудуться президентські та парламентські вибори. Опитування громадської думки показують, що перед Ердоганом стоїть найбільший виборчий виклик за два десятиліття його перебування при владі.

Детально про вибори в Туреччині – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.

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Теми: Туреччинатранспортдороги
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