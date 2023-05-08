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Зеленський збирав Ставку: обговорили останні атаки РФ і боєприпаси

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 травня 2023, 12:53
Зеленський збирав Ставку: обговорили останні атаки РФ і боєприпаси
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, СКРІН З ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ, УП

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Джерело: сайт президента 

Деталі: У засіданні взяли участь начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків та глава ОП Андрій Єрмак. До засідання також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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Повідомляється, що учасники заслухали інформацію про наслідки нещодавніх повітряних атак з боку російських військ та про їх подолання, обговорили можливості посилення захисту населення й об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

Також було заслухано доповіді про оперативну ситуацію на фронті та плани окупантів на найближчий час. Командувачі ОСУВ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ".

Учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів Сил оборони України озброєнням і боєприпасами, а також стан підготовки й комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

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Окремо було заслухано доповідь про постачання артилерійських боєприпасів і ракет усіх типів для потреб українського війська в поточному році.

Теми: обстрілзброяЗеленськийЗалужний
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