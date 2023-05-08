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Нічна атака росіян: на Запоріжжі з-під завалів дістали тіло

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 13:43
Нічна атака росіян: на Запоріжжі з-під завалів дістали тіло
Фото ілюстративне з Instagram ДСНС Запорізької області

У результаті нічної атаки росіян у Запорізькій області одна людина загинула, ще одну рятувальники врятували з-під завалів.

Джерело: ДСНС Запорізької області у Facebook

Дослівно ДСНС: "8 травня у результаті обстрілів виникла пожежа в одноповерховій будівлі в населеному пункті Запорізького району. Співробітники ДСНС приборкали загоряння будівлі на загальній площі 80 кв. м. Внаслідок події рятувальники врятували з-під зруйнованих конструкцій 1 людину та вилучили 1 тіло".  

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Теми: Запорізька областьвійнажертви
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