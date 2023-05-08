Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 14:36

Європейська комісія минулого тижня направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник ЄК Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі.

"Я можу підтвердити, що пропозиції Єврокомісії щодо 11-го пакета санкцій передали державам-членам ЄС. Це сталося в п'ятницю. Але я не буду вдаватися у подробиці цього пакета", – сказав Мамер.

За його словами, у середу, 10 травня, очікується перше обговорення нового пакета санкцій на засіданні Комітету постійних представників (Coreper).

"Цей пакет буде зосереджений на втіленні санкцій, їхній ефективності і як уникнути обходження санкцій. В пакеті будуть питання експорту до Росії, і ми хочемо впевнитися, що Росія не отримує імпорту з інших країн", – додав Мамер.

За даними ЗМІ, ЄС має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. За інформацією МЗС Польщі, цей санкційний пакет планують затвердити до кінця травня. 

Нагадаємо, український парламент звернувся до Єврокомісії, Європарламенту, Ради ЄС, Світової організації торгівлі, урядів і парламентів іноземних держав із проханням про введення санкцій проти російської і білоруської деревини, риби та морепродуктів. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЄСРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow – ЗМІ

Зеленський заявив, що Україні треба почекати з контрнаступом

фотоСБУ затримала таксиста, який навів ракету на багатоповерхівку Миколаєва

фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси

Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

Усі новини...
ЄС
ЗМІ: РФ провадить операцію впливу з метою розсварити Туреччину з ЄС та Україною
У Європарламенті прагнуть пришвидшити схвалення домовленості про боєприпаси для України
Макрон, Шольц, Сунак: 40 європейських лідерів підтвердили приїзд на саміт до Кишинева
Останні новини
12:48
Комітети Ради почали "анонсувати" події заднім числом – "ЧЕСНО"
12:47
У добровольчих формувань на Київщині є понад 8 тисяч одиниць зброї − Нєбитов
12:39
Окупанти з С-300 обстріляли Слов'янськ: загинула жінка
12:38
Британія поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow – ЗМІ
12:35
Ворог за добу вбив 6 цивільних, ще 12 поранені – ОВА
12:31
На Камчатці 2 військових відправили до колонії за відмову воювати в Україні
12:29
Вчителів-пенсіонерів не можуть позбавляти права на безстроковий трудовий договір – омбудсмен
12:26
Система єВідновлення відновила роботу після збою
12:01
На Київщині понад 280 людей досі вважаються зниклими безвісти − Нєбитов
11:41
"Точка неповернення": фінський енергоконцерн Fortum спише російські активи на €1,7 млрд
Усі новини...
Реклама: