Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ

Європейська комісія минулого тижня направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник ЄК Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі.

"Я можу підтвердити, що пропозиції Єврокомісії щодо 11-го пакета санкцій передали державам-членам ЄС. Це сталося в п'ятницю. Але я не буду вдаватися у подробиці цього пакета", – сказав Мамер.

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За його словами, у середу, 10 травня, очікується перше обговорення нового пакета санкцій на засіданні Комітету постійних представників (Coreper).

"Цей пакет буде зосереджений на втіленні санкцій, їхній ефективності і як уникнути обходження санкцій. В пакеті будуть питання експорту до Росії, і ми хочемо впевнитися, що Росія не отримує імпорту з інших країн", – додав Мамер.

За даними ЗМІ, ЄС має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. За інформацією МЗС Польщі, цей санкційний пакет планують затвердити до кінця травня.

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Нагадаємо, український парламент звернувся до Єврокомісії, Європарламенту, Ради ЄС, Світової організації торгівлі, урядів і парламентів іноземних держав із проханням про введення санкцій проти російської і білоруської деревини, риби та морепродуктів.