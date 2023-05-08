Україна і РФ за домовленістю почали відвідувати місця утримання цивільних

Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини та представники Держдуми РФ почали паралельні моніторингові візити до місць утримання цивільних осіб з обох сторін.

Джерело: повідомлення українського уповноваженого ВР України з прав людини Дмитра Лубінця

Дослівно: "Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини та представники Державної думи РФ розпочали спільну діяльність щодо моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності.

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23 квітня поточного року росіяни відвідали наших громадян у місцях несвободи у Луганській області, усього 17 осіб.

Представники Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини здійснили візит 3 травня цього року разом із ГО "Надія" та передали попередньо погоджений склад речей первинної необхідності 17-ом обвинуваченим, що утримуються на території України".

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Деталі: Лубінець також оприлюднив два відео, які засвідчують факт спілкування і передачу допомоги. Про візит повідомили родичів утримуваних українських в’язнів.