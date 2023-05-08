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ЄС заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 17:59
ЄС заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій – ЗМІ
Ілюстративне фото:Getty Images

Проєкт одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії передбачає заборону доступу до європейських портів суднам, які намагаються обійти вже запроваджені обмеження щодо російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg, яке ознайомилось із проєктом санкційних пропозицій.

Європейська комісія, яка поширила серед держав-членів проєкт нових санкцій проти Росії, пояснює необхідність нових обмежень "різким збільшенням обманних практик і пов'язаних із ними екологічних ризиків" із боку суден, які намагаються обійти стелю цін на російську нафту та заборону її морського імпорту в ЄС.

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Санкції передбачають, що судна, які порушують санкції або підозрюються в їхньому порушенні шляхом перевалки російської нафти, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів.

Як відомо, у грудні 2022 року ЄС заборонив постачання російської нафти морським транспортом. Але РФ знайшла спосіб обходити це обмеження шляхом перевалки своєї нафти з одного судна на інше в морі.

Для цієї операції, як раніше повідомляли ЗМІ, Москва створила "тіньовий флот" танкерів, основу якого становлять старі судна західних держав, які ті планували консервувати або здати на металобрухт.

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Раніше в понеділок стало відомо, що Європейська комісія минулого тижня направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ.

За даними ЗМІ, у його межах Євросоюз також обговорює новий санкційний механізм, спрямований на треті країни, які недостатньо запобігають ухиленню Росії від уже запроваджених обмежень.

Теми: ЄСсанкціїпортиРосія
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