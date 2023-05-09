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Росіяни вдарили по Сумщині – 70 вибухів, є пошкодження

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 00:24
Росіяни вдарили по Сумщині – 70 вибухів, є пошкодження
ИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Протягом минулого дня росіяни здійснили 12 обстрілів, всього зафіксовано 70 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

По Новослобідській громаді здійснено обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні автомобілі, 4 приватні житлові будинки, лінію електропередач.

Внаслідок ще одного артобстрілу (3 вибухи) пошкоджено 1 приватний житловий будинок.

Також був 1 вибух з міномету.

ВІДЕО ДНЯ

Білопільську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (2 вибухи), мінометів (9 вибухів) та АГС (15 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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