Війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля – Держдеп США

Штати вважають, що війна Росії проти України пішла "не за планом", тому агресор вдається до обстрілів мирних українських міст, а також об’єктів критично важливої інфраструктури.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател про повітряну атаку минулої ночі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Це ще один рядок у довгому списку (проявів – ред.) російської агресії проти України".

Деталі: Він нагадав, що офіційний Вашингтон постійно виступає із заявами, які засуджують дії росіян.

"Такі акції та діяльність є цілковито неприпустимими", – наголосив Пател.

Представник Держдепу також зазначив, що війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля. Саме тому Росія вдається до обстрілів цивільного населення, кидає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість миру.

У цьому зв’язку Пател нагадав, що США минулого тижня оголосили про черговий пакет допомоги Україні та підкреслив, що Вашингтон продовжить надавати підтримку, а також робити кроки для притягнення РФ до відповідальності.