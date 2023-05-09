Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля – Держдеп США

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 01:26
Війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля – Держдеп США
фото: Getty Images

Штати вважають, що війна Росії проти України пішла "не за планом", тому агресор вдається до обстрілів мирних українських міст, а також об’єктів критично важливої інфраструктури.

Джерело: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател про повітряну атаку минулої ночі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Це ще один рядок у довгому списку (проявів – ред.) російської агресії проти України".

Реклама:

Деталі: Він нагадав, що офіційний Вашингтон постійно виступає із заявами, які засуджують дії росіян.

"Такі акції та діяльність є цілковито неприпустимими", – наголосив Пател.

Представник Держдепу також зазначив, що війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля. Саме тому Росія вдається до обстрілів цивільного населення, кидає на фронт в’язнів та обирає ескалацію замість миру.

ВІДЕО ДНЯ

У цьому зв’язку Пател нагадав, що США минулого тижня оголосили про черговий пакет допомоги Україні та підкреслив, що Вашингтон продовжить надавати підтримку, а також робити кроки для притягнення РФ до відповідальності.

Теми: СШАвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: