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У Дніпрі уламки ворожої ракети впали на будинок, поранено жінку

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 07:50
У Дніпрі уламки ворожої ракети впали на будинок, поранено жінку
Ілюстративне фото з сайту armiflot.ru

Над Дніпропетровщиною військові з повітряного командування "Схід" збили всі 8 ракет, запущених ворогом, унаслідок падіння уламків у Дніпрі поранена жінка.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі військові з повітряного командування "Схід" збили всі 8 ракет, які ворог спрямував на область.

Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні.

У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир".

Деталі: Крім того, на третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали.

Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать.

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Лисак також повідомив, що неспокійно було на Нікопольщині. По самому Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії.

Один приватний будинок знищено, ще 4 – пошкоджені. Побиті господарська споруда і лінії електропередач.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійнаобстріл
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