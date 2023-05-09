Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі уламки ворожої ракети впали на будинок, поранено жінку

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 07:50
У Дніпрі уламки ворожої ракети впали на будинок, поранено жінку
Ілюстративне фото з сайту armiflot.ru

Над Дніпропетровщиною військові з повітряного командування "Схід" збили всі 8 ракет, запущених ворогом, унаслідок падіння уламків у Дніпрі поранена жінка.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Вночі військові з повітряного командування "Схід" збили всі 8 ракет, які ворог спрямував на область.

Реклама:

Уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні.

У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир".

Деталі: Крім того, на третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали.

ВІДЕО ДНЯ

Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать.

Лисак також повідомив, що неспокійно було на Нікопольщині. По самому Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії.

Один приватний будинок знищено, ще 4 – пошкоджені. Побиті господарська споруда і лінії електропередач.

Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: