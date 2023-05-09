Захисники за добу знищили 650 окупантів і 13 ворожих артсистем
Вівторок, 9 травня 2023, 08:37
Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових, 3 734 танків, 7 258 ББМ та 955 крилатих ракет.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
- танків − 3 734 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
- артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
- РСЗВ − 554 (+0) од,
- засобів ППО − 307 (+1) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
- крилатих ракет − 955 (+8),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
- спеціальної техніки − 388 (+4) од.
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ