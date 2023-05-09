Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники за добу знищили 650 окупантів і 13 ворожих артсистем  

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 08:37
Захисники за добу знищили 650 окупантів і 13 ворожих артсистем  
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових, 3 734 танків, 7 258 ББМ та 955 крилатих ракет.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 734 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
  • артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
  • РСЗВ − 554 (+0) од,
  • засобів ППО − 307 (+1) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
  • крилатих ракет − 955 (+8),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
  • спеціальної техніки − 388 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: