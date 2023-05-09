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Захисники за добу знищили 650 окупантів і 13 ворожих артсистем  

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 08:37
Захисники за добу знищили 650 окупантів і 13 ворожих артсистем  
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 195 620 військових, 3 734 танків, 7 258 ББМ та 955 крилатих ракет.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 734 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 7 258 (+4) од,
  • артилерійських систем − 3 031 (+13) од,
  • РСЗВ − 554 (+0) од,
  • засобів ППО − 307 (+1) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 618 (+4) од,
  • крилатих ракет − 955 (+8),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 5 969 (+11) од,
  • спеціальної техніки − 388 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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