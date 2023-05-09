Від російських обстрілів потерпали 11 областей України – дані ОВА

Російські окупанційні війська продовжують тероризувати обстрілами українську територію, під вогнем були 11 регіонів.

Джерело: дані обласних державних адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 9 травня 2023 року.

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Київщина: область була атакована крилатими ракетами. Працювало ППО. Фактів влучань не зафіксовано. Попередньо внаслідок падіння уламків пошкоджено один приватний будинок та господарські споруди. Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів із мінометів, ствольної артилерії, САУ, під вогнем були Чернігівський та Новгород-Сіверський райони.

Через обстріли залишаються без електропостачання 15 населених пунктів, більшість — у Новгород-Сіверському районі. Без жертв.

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Сумщина: вночі та вранці 9 травня було зафіксовано 9 обстрілів (75 вибухів). Протягом дня понеділка росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 70 вибухів.

Черкаську область ворог атакував удосвіта 9 травня, за попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. Деталі з'ясовуються. На щастя, минулось без потерпілих.

В одному з випадків сталася незначна пожежа на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі.

Запорізька область: 68 ударів зазнали 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області: 65 артобстрілів, 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА.

38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок та іншого приватного майна, приміщень соціальних установ, комунальних мереж. Під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади.

Дніпропетровщина: вночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили всi 8 ракет, якi ворог спрямував на область.

Уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранено 32-річну жінку, її ушпиталено. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Небезпечні уламки знешкодили.

По Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще 4 пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Минулося без постраждалих.

Вчора вдень російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ворог цілив "Іскандерами М" (дані підтверджено УП Повітряними силами -ред.). Водночас загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає.

Харківщина: на Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана та Бугаївка.

Ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району. В с.Новий Коротич ракети влучили в землю, одна ракета С-300 влучила в район між залізничними станціями "Зарічанка" та "Шпаківка" біля смт. Солоницівка Харківського району. Пошкоджено електродроти залізничних колій, горіла лісопосадка неподалік залізничної станції "Зарічанка".

Також ракетою було пошкоджено приватний житловий будинок в с. Цапівка Богодухівського району.У понеділок двічі ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів с. Фиголівка Куп'янського району пошкоджено 2 приватні будинки.

Луганщина: 8 травня противник бив із авіації по Невському та Білогорівці. В бік Білогорівки ворог знов спробував просунутися. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка.

За добу росіяни здійснили 99 обстрілів (475 снаряди). Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: ворог здійснив 30 обстрілів, застосувавши ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерію; обстріляв 13 населених пунктів. Пошкоджено 32 житлових будинки (з них 3 – багатоквартирних), цех ПрАТ "НКМЗ", будівля меблевого цеху, гараж, газопровід,

2 цивільних автомобіля, ЛЕП, теплова мережа, господарча споруда, Благовіщенський храм, господарча споруда, будівля поліції. За добу по області — один поранений. Дані уточнюються.

Миколаївщина: у понеділок ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу — 46 обстрілів (320 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив 1 обстріл з артилерії (2 снаряди).

Від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів області.

В Антонівці постраждали мирні люди. Через російський обстріл поранення отримали 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували.

В селі Станіслав постраждали десять мирних жителів. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Пораненим лікарі надали допомогу.

Внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у с.Качкарівка Милівської територіальної громади.

Всього за добу через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.