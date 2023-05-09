Зеленський: ЄС готовий надати Україні мільйон артснарядів

Європейський Союз готовий надати Україні один мільйон снарядів для артилерії, потреба в яких вже є у захисників.

Джерело: "Укрінформ", який цитує Зеленського на спільному брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві

Пряма мова Зеленського: "Подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії".

Деталі: За його словами, під час розмови з президенткою Єврокомісії обговорювалося серед іншого питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже, за його словами, на полі бою вже є в них потреба.

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - підкреслив він.

Що було раніше:

5 травня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

8 травня Зеленський повідомив, що у нього є хороші новини щодо постачання боєприпасів захисникам, але поки не час оприлюднювати цю інформацію.