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Зеленський: ЄС готовий надати Україні мільйон артснарядів

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 травня 2023, 14:32
Зеленський: ЄС готовий надати Україні мільйон артснарядів
Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Європейський Союз готовий надати Україні один мільйон снарядів для артилерії, потреба в яких вже є у захисників.

Джерело: "Укрінформ", який цитує Зеленського на спільному брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві

Пряма мова Зеленського: "Подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії".

Деталі: За його словами, під час розмови з президенткою Єврокомісії обговорювалося серед іншого питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже, за його словами, на полі бою вже є в них потреба.

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - підкреслив він.

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Теми: ЗеленськийЄСУкраїназброя
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