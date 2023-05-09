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Британія вітатиме участь Китаю в наближенні кінця війни в Україні – голова МЗС

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 19:41

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Китай може зіграти роль у припиненні повномасштабної війни Росії проти України, та при цьому повинен ураховувати саме українські інтереси.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Клеверлі заявив під час дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council.

Очільник британського МЗС зазначив, що "привітав би будь-яке втручання, яке б призвело до справедливого й сталого завершення цієї війни (в Україні – ред.) – незалежно від того, з якого боку це втручання було б".

"Я не думаю, що ми тут повинні наслідувати "собаку на сіні". Ми знаємо, що Сі Цзіньпін має значний вплив на (президента Росії – ред.) Владіміра Путіна", – підкреслив Клеверлі.

"Якщо він може використати цей вплив, щоб досягти того, чого, як він публічно заявляв, він особисто прагне: суверенітету, територіальної цілісності, незастосування ядерної зброї, відсутності загрози ядерної зброї – то чому ми повинні бути критично налаштовані до цього втручання?" – додав він.

Водночас британський урядовець підкреслив, що залучення Китаю до врегулювання війни в Україні повинно бути реальним, а не декларативним.

"Якщо завдяки втручанню він (Сі Цзіньпін – ред.) зможе допомогти відновити суверенітет України і вивести російські війська з неї, я не буду до цього критично ставитися. Але це має бути не просто втручання заради гучних заголовків у ЗМІ. Має бути справжня залученість", – наголосив він.

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Як відомо, подібної позиції дотримуються і США. Американський посол у Китаї Ніколас Бернс раніше заявив, що Вашингтон волів би, аби Пекін змусив Росію завершити свою повномасштабну війну в Україні.

Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає Москві економічну й політичну допомогу.

Теми: Велика БританіяКитай
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