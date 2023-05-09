Усі в НАТО підтримують вступ України, питання в тому, коли це буде – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг стверджує, що всі члени НАТО погоджуються із майбутнім вступом України, але коли саме це відбудеться, поки що спрогнозувати важко.

Таку заяву Столтенберг зробив в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, яким може бути шлях до можливого членства України в НАТО, генсек вказав, що "всі члени НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу".

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"Усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна має право обирати свій власний шлях, що це рішення має ухвалювати не Москва, а Київ. І… всі союзники погоджуються, що двері НАТО залишаються відчиненими", – підкреслив Столтенберг.

"Питання в тому, коли, і я не можу назвати вам конкретних дат", – додав він.

Генсек нагадав, що Альянс допомагає Україні перейти від обладнання, доктрин і стандартів радянських часів до доктрин і стандартів НАТО, зробити українські Збройні Сили оперативно сумісними із силами НАТО, а також "допомогти в подальшому реформуванні та модернізації їхніх оборонних і безпекових інституцій".

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"Нагальним завданням зараз є забезпечення перемоги України як суверенної, незалежної держави, бо якщо Україна не переможе, то не буде що й обговорювати", – вважає Столтенберг.

У квітні генсек НАТО говорив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї, але головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі.

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