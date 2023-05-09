Окупанти за добу кілька разів обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти 9 травня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Кілька разів росіяни били по Нікопольському району. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем. Марганецьку – атакували безпілотниками. Люди не постраждали".

Деталі: Лисак додав, що пошкоджені 5 приватних будинків та 8 господарських споруд. Побиті лінія електропередач і газопровід.