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Окупанти за добу кілька разів обстріляли Дніпропетровщину

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 22:53
Окупанти за добу кілька разів обстріляли Дніпропетровщину
Ілюстративне фото з telegram Луганської ОВА

Російські окупанти 9 травня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Кілька разів росіяни били по Нікопольському району. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем. Марганецьку – атакували безпілотниками. Люди не постраждали".

Деталі: Лисак додав, що пошкоджені 5 приватних будинків та 8 господарських споруд. Побиті лінія електропередач і газопровід.

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Теми: Дніпропетровська областьобстріл
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