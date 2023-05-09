Окупанти за добу кілька разів обстріляли Дніпропетровщину
Вівторок, 9 травня 2023, 22:53
Російські окупанти 9 травня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Кілька разів росіяни били по Нікопольському району. Мирівську громаду накрили артилерійським вогнем. Марганецьку – атакували безпілотниками. Люди не постраждали".
Деталі: Лисак додав, що пошкоджені 5 приватних будинків та 8 господарських споруд. Побиті лінія електропередач і газопровід.
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