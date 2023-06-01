Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 42 вибухи

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 00:25

Протягом минулого дня росіяни здійснили 10 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 42 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади.

Реклама:

По Краснопільській громаді ворог здійснив артилерійські обстріли (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.

У результаті ще одного артобстрілу із САУ (8 вибухів) пошкоджено водонапірну башту.

У Великописарівській громаді здійснено мінометні обстріли – 7 вибухів та артобстріли (САУ) – 4 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громадф був мінометний обстріл (6 вибухів).

Середино-Будську громаду ворог обстріляв з мінометів, зафіксовано 2 вибухи.

У Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл – 3 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: