Ворожі обстріли Сумщини: за добу зафіксовано 42 вибухи

Протягом минулого дня росіяни здійснили 10 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 42 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади.

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По Краснопільській громаді ворог здійснив артилерійські обстріли (САУ) – 12 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів вибито вікна у двоповерховому будинку, пошкоджені складські приміщення фермерського господарства та 5 цивільних транспортних засобів.

У результаті ще одного артобстрілу із САУ (8 вибухів) пошкоджено водонапірну башту.

У Великописарівській громаді здійснено мінометні обстріли – 7 вибухів та артобстріли (САУ) – 4 вибухи.

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По Есманській громадф був мінометний обстріл (6 вибухів).

Середино-Будську громаду ворог обстріляв з мінометів, зафіксовано 2 вибухи.

У Юнаківській громаді зафіксовано мінометний обстріл – 3 вибухи.