Британська розвідка: риторика Пригожина могла зняти табу на розмови про заміну Путіна

У британській розвідці припускають, що серія критичних до влади заяв керівника ПВК "Вагнера" послабила у Росії табу на розмови про заміну президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 1 червня.

Аналітики звернули увагу на слова російського політика Бориса Надєждіна в ефірі "НТВ" 27 травня – він закликав у 2024 році обрати нового президента, щоб нормалізувати відносини з Європою.

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Вони зауважують, що Надєждін був помітним критиком війни від початку вторгнення, але це чи не перший заклик до заміни Путіна, що пролунав на державному телеканалі РФ.

"За останні 15 місяців РФ запровадила небачені з радянських часів обмеження свободи слова. Втім, є реалістична ймовірність, що остання різка риторика представників націоналістичних кіл, як власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, додала сміливості опозиційним діячам піднімати табуйовані теми", – зазначають у тексті.

У попередньому огляді констатували, що Росія все більше втрачає ініціативу у війні.