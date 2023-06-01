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Столтенберг: є хороші неформальні дискусії щодо кроків України для вступу в НАТО

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 11:50

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "хорошими" неформальні дискусії всередині Альянсу стосовно конкретних кроків, які мала би зробити Україна для досягнення членства в НАТО.

Про це Столтенберг сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Осло, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи погодяться союзники на якісь конкретні кроки для України щодо досягнення членства в НАТО, генсек відповів: "Я впевнений, що ми знайдемо консенсус у цьому питанні. У нас вже є хороші неформальні дискусії. І ми підтверджуємо основний меседж: Україна стане членом цього Альянсу".

Також Столтенберг нагадав, що Україна вже рухається до НАТО: переходить від радянських стандартів до стандартів НАТО. 

За його словами, НАТО допомагає Україні у цьому з 2014 року, особливо після повномасштабного вторгнення Росії. 

"Отже, так, ми рухаємося у цьому напрямку і, так, союзники, бачать Україну членом НАТО", – пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, в Осло міністри обговорять прагнення України вступити в Альянс та її подальшу підтримку у війні з РФ.

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Теми: НАТОУкраїна
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