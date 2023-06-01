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Президент Литви: ми маємо компенсувати Україні те, що зараз не можемо запросити її до НАТО

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 17:04

Україна повинна отримати компенсацію за те, що НАТО наразі не може запросити її стати повноправним членом.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, передає "Європейська правда" з посиланням на видання Verslo žinios.

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відкриті двері до НАТО. Ми повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повноправне членство на даний момент" – заявив президент Литви.

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За його словами, всі розуміють, що запропонувати країні, яка перебуває у стані війни, повноправне членство у військовому альянсі буде вкрай складно, але достатні гарантії безпеки, такі як військова і політична підтримка України, а також інституційні рамки для більш тісної співпраці між Україною і НАТО, повинні бути знайдені.

"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що буде далі?" – сказав литовський лідер.

За його словами, ці питання будуть важливими на саміті НАТО у Вільнюсі в липні. Президент підкреслив, що на саміті також обговорюватиметься зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

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"Ситуація дуже серйозна і, на жаль, вона погіршується, особливо з огляду на те, що Білорусь активно залучена в цей конфлікт і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", – сказав Науседа.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові, заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні обговорять можливість членства України в Альянсі після того, як війна з Росією закінчиться.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також зазначив, що НАТО на саміті у липні не зможе запропонувати повноправне членство Україні через агресивну війну Росії.

Теми: президентЛитва
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