У Мелітополі окупанти зробили з санаторію військовий шпиталь, а з собору військову базу – Генштаб
В окупованому місті Мелітополь Запорізької області російські загарбники перетворили дитячий санаторій на військовий шпиталь, а собор – на військову базу.
Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 1 червня
Дослівно Генштаб: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи.
Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.
Також російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою".