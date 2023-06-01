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У Мелітополі окупанти зробили з санаторію військовий шпиталь, а з собору військову базу – Генштаб

Четвер, 1 червня 2023, 19:19

В окупованому місті Мелітополь Запорізької області російські загарбники перетворили дитячий санаторій на військовий шпиталь, а собор – на військову базу. 

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 1 червня

Дослівно Генштаб: "Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні заклади тимчасово захоплених територій під медичні установи. 

Так, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти облаштували дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. 

Також російські терористи, нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, на території Мелітопольського Олександро-Невського собору розмістили базу російських військовослужбовців з військовою технікою".

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