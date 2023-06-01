Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Курс Молдови до ЄС правильний, Україна допоможе – Зеленський

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 19:34

Президент Володимир Зеленський підтримує прагнення Молдови стати членом Європейського Союзу і обіцяє підтримку сусідній державі на цьому шляху.

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі в четвер, пише кореспондент "Європейської правди".

Голова держави підкреслив, що питання безпеки в Україні впливає безпосередньо і на безпеку її сусідів, зокрема Молдови.

"Я вважаю, що Молдова буде йти пліч-о-піч з Україною. Україна з нашого боку буде робити все, щоб допомогти Молдові. І це правда. Багато речей, які ми пройшли щодо шляху до ЄС – я впевнений, що нашими напрацюваннями будемо обов’язково ділитися з нашими партнерами", – сказав він.

Зеленський визнав, що в Молдові "є різні настрої" в питанні європейського майбутнього. "Але мені здається, на цьому шляху Мая (президентка Молдови Санду – ред.) обрала дуже правильні кроки, і ми будемо підтримувати її, як можемо", – додав він.

У зв’язку з цим президент підкреслив важливість оборонних коаліцій, які просуває Київ, які мають гарантувати безпеку інших держав під час повномасштабної війни з боку РФ.

"Коли Росія стріляє ракетами, ці ракети можуть падати і на наших сусідів: і на Молдову, і в Білорусі, і в Польщу. І будьмо відверті – це відбувається. І, на жаль, із більшою кількістю ракет цих випадків буде більше – і не дай боже, щоб це призвело до жертв і страждань", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Також Володимир Зеленський переконаний, що проблему невизнаного Придністров’я і об’єднання Молдови буде вирішено після перемоги України.

Теми: МолдоваЄСЗеленськийУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Молдова
Зеленський: Дії ЗСУ у Придністров’ї можливі лише за згоди Кишинева
Зеленський зустрівся з президенткою Косова на полях саміту в Кишиневі
Молдова зазнала б агресії РФ, якби українці не захищалися - прем'єрка Італії
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: