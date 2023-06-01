Курс Молдови до ЄС правильний, Україна допоможе – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтримує прагнення Молдови стати членом Європейського Союзу і обіцяє підтримку сусідній державі на цьому шляху.

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі в четвер, пише кореспондент "Європейської правди".

Голова держави підкреслив, що питання безпеки в Україні впливає безпосередньо і на безпеку її сусідів, зокрема Молдови.

"Я вважаю, що Молдова буде йти пліч-о-піч з Україною. Україна з нашого боку буде робити все, щоб допомогти Молдові. І це правда. Багато речей, які ми пройшли щодо шляху до ЄС – я впевнений, що нашими напрацюваннями будемо обов’язково ділитися з нашими партнерами", – сказав він.

Зеленський визнав, що в Молдові "є різні настрої" в питанні європейського майбутнього. "Але мені здається, на цьому шляху Мая (президентка Молдови Санду – ред.) обрала дуже правильні кроки, і ми будемо підтримувати її, як можемо", – додав він.

У зв’язку з цим президент підкреслив важливість оборонних коаліцій, які просуває Київ, які мають гарантувати безпеку інших держав під час повномасштабної війни з боку РФ.

"Коли Росія стріляє ракетами, ці ракети можуть падати і на наших сусідів: і на Молдову, і в Білорусі, і в Польщу. І будьмо відверті – це відбувається. І, на жаль, із більшою кількістю ракет цих випадків буде більше – і не дай боже, щоб це призвело до жертв і страждань", – додав він.

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Також Володимир Зеленський переконаний, що проблему невизнаного Придністров’я і об’єднання Молдови буде вирішено після перемоги України.